Tok: “Gücümüzü Halktan Alıyoruz”

İlkadım ilçesinin dev yatırımlarla geliştiğini söyleyen Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yapılan her çalışmanın ve projenin arkasında halkın güçlü...

İlkadım ilçesinin dev yatırımlarla geliştiğini söyleyen Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yapılan her çalışmanın ve projenin arkasında halkın güçlü desteğinin olduğunu kaydetti.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türk Telekom Bölge Müdür Vekili Mehmet İnal ve beraberindeki yöneticilerle bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. Kurumlar arası diyalog ve iletişimin önemli olduğunu ifade eden Başkan Tok, belediye olarak tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog içerisinde olduklarını kaydetti.

Yaşayan bir kentin tüm ihtiyaçlarını gözeten çalışmalara ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Tok, "Biz, İlkadım Belediyesi sınırlarının çok daha ötesinde bir kent vizyonu hedeflemekteyiz. Yalnızca günün ihtiyaçlarını değil gelecek nesiller içinde önemli yatırımlar yapıyoruz. Hayata geçirmiş olduğumuz projelerle vatandaşımızın sosyal yaşam alanını genişletiyoruz. İlkadım Belediyesi olarak birçok hizmeti ve projeyi yaparken önce kentimizin ve vatandaşımızın önceliklerini tespit ediyoruz. Bununla birlikte görevi devraldığımız günden bugüne sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ederek istişareler yapıyoruz. Biz İlkadım'ı ben anlayışı ile değil, biz anlayışıyla yönetiyoruz" diye konuştu.

"İlkadım dev yatırımlarla büyüyor"

Ihlamur Cafe ve Restaurant, Ahşap Kültür ve Medeniyet Yolu, Derebahçe Sosyal Tesisleri, Selçuklu mimarisiyle yapılan Camii ve Külliye, Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi gibi projeleri hizmete açılan ve tamamlanmak üzere olan projeler olduğunu dile getiren Başkan Tok, "Yeni belediye hizmet binası ile birlikte 2 bin 600 metrekarelik camii, çocuk kreşi, cumhuriyet meydanından sonra Samsun'un en büyüğü olacak meydan projesi, Mert Irmağı kenarında yapılacak 2,5 km uzunluğunda olan yolda yapılacak koşu yolu ve yaşam parkuru projesi, Unkapanı Kültür Merkezi Yenileme Projesi ile birlikte 800 kişilik tiyatro ve konferans salonu, Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi, Hastane ve Kökçüoğlu Mahallerinde yapılacak Yerinde Dönüşüm Projesi, Gençlik ve Spor Bakanımıza yaptığımız son ziyaretimizde sözünü aldığımız Samsun Anadolu Lisesi bahçesine yapılacak 2 bin 500 kişilik dev kapalı spor salonu projeleri hayata geçecek ve ihalesi tamamlanan projelerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.