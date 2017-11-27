Tok: "Halkımızın Her Anında Yanındayız"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç insanları şefkatle kucaklayan İlkadım Belediyesi; ayda 5 bin 400 kişiye günlük sıcak yemek ve 130 bin...

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç insanları şefkatle kucaklayan İlkadım Belediyesi; ayda 5 bin 400 kişiye günlük sıcak yemek ve 130 bin 400 adet ekmek dağıtıyor.

Bu yardımların dışında belediye, gıda, sağlık, eğitim ve giysi yardımlarında da bulunuyor. Taziye çadırlarını Karadeniz'de ilk kez Samsun'da gündeme getiren İlkadım Belediyesi, vatandaşların acısını hafifleten hizmetler sunuyor.

"Halkımızın her anında yanındayız"

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşın iyi ve kötü gününde yanında oldukları söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Halkımızın acılı, iyi ve mutlu gününde yanında olarak gönülleri dokunan her anı ile ilgilenen zor günlerinde yardımına koşan belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz. Bu kapsamda her fırsatta halkımızla bir araya geliyoruz. Acısını, hüznünü, mutluluğunu, sevincini paylaşıyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Biz halkımızı gönül gözleri ile gören yüreklerine dokunan şefkatle kucaklayan belediyecilik örneği sergiliyoruz" dedi.