Tokat Belediyesinden Kudüs Bildirgesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aralık ayı meclis toplantısı açılış konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararını...

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aralık ayı meclis toplantısı açılış konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararını kınadığını söyleyerek Belediye Meclisi adına bu konuyla ilgili hazırlanan "Kudüs Bildirgesini" okutturarak gündemi açtı.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, meclis toplantısında yaptığı bildirge konuşmasında Kudüs ile ilgili ABD Başkanının yaptığı açıklamanın yaralayıcı olduğuna dikkat çekti. Başkan Eroğlu: "Üç Kutsal Din tarafından mabed kabul edilen ve Mukaddes Ev anlamına gelen Beytül Makdis olarak kabul edilen Kudüs'ün son 70-80 yıldır işgalci zihniyetlerle ablukaya alınması, oradaki Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar bizleri derinden yaralıyor. Biz de Tokat Belediye Meclisi olarak bununla ilgili açıklama yapacağız. Bizler de elimizle, dilimizle, kalbimizle Cenab-ı Allah'ın huzurunda elimizden geldiğince gayret edeceğiz" dedi.

Tokat Belediyesi Meclisi adına yapılan kınama bildirgesi Belediye Meclis Üyesi Rüveyda Koç tarafından okundu. Okunan bildirgede Filistin sorununu çözme ve bölgeye barışla birlikte istikrar getirmek için uzun yıllardan bu yana ara bulucu olarak davranan, dünya kamuoyuna kendi misyonunu bu şekilde anlatan Amerika'nın bugünkü tavrının bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma doğuracak, yeni insani dramlara sebep olacak bir yaklaşım olduğuna dikkat çekildi. Koç: "Ecdadımız Selahattin Eyyübi'lerin, Yavuz Sultan Selim'lerin bizlere emaneti, İslam'ın ilk Kıblegâhı Kudüs'ün bir olup bitti ile İsrail'in başkenti yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Tokat Belediye Meclisi olarak Birleşmiş Milletlerin daha önce belirlediği Kudüs'ün tarihi statüsünü devam ettirme noktasında her türlü iradenin yanında yer alacağımızı, başkent yapılmasını asla kabul etmediğimizi ifade ve ilan ederiz" dedi.