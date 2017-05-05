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Tokat Gençlik Ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Çağlar:

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Tokat Gençlik Ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Çağlar:
Tokat Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Çağlar yıl içerisinde düzenlenen güreş, halter, satranç ve teakwondo branşlarındaki şampiyonalar da Türkiye'ye...

Tokat Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Çağlar yıl içerisinde düzenlenen güreş, halter, satranç ve teakwondo branşlarındaki şampiyonalar da Türkiye'ye gelen 7 madalyanın Tokatlı sporcular tarafından kazanıldığını söyledi.

Sporun tabana yayılması ve alt yapı sağlanması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda yaptıkları çalışmalarla Tokat'ın tüm spor branşlarında yükselen bir değer olduğunu belirten Çağlar, sporculara destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Tokatlı bürokrat ve siyasilere teşekkür etti.

Çağlar,"2017 yılı içerisinde Güreş, Halter, Satranç ve Taekwondo branşlarında uluslararası arenada düzenlenen şampiyonalarda ilimizin yetiştirdiği sporcularımız ay- yıldızlı mayo ile ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı zirvede dalgalandırmış ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmiştirler. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Tokat Gençlik Ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Çağlar:

Tokat Gençlik Ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Çağlar:

Tokat Gençlik Ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Çağlar:

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