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Tokat halkı Yıldırım'ı bekliyor

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Tokat halkı Yıldırım'ı bekliyor
AK Parti Tokat İl Başkanı Polat, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Tokat halkıyla buluşacağını belirterek, "Tokatlıları güçlü ve büyük Türkiye'ye, Başbakanımız’la birlikte 'Evet' demeye davet ediyorum" dedi

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, "Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi miting kampanyası arasında Tokat'ımıza öncelik verdi. Bizim için hem gurur hem de onur vesilesi olan bu teveccühün hakkını verebilmek için hazırlıklarımızı tüm teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle 1 Mart'a (bugüne) hazırız" diye konuştu.

"Tokat halkı, millet iradesine ve kendi geleceğine sahip çıkmak için bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Başbakanımızı coşku ve heyecanla karşılayacak" diyen İl Başkanı Polat, "Hazırlıklarımızı en ince ayrıntısına kadar tamamladık. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, omuz omuza çok güzel bir miting gerçekleştireceğiz. Kampanyamızın tanıtımına destek vermek adına Tokat halkına bir küçük bir de sürprizimiz olacak. Yeni sistemin ayrıntılarını tanıtmaya başlayacağımız mitingimize, hangi görüşten olursa olsun tüm hemşerilerimizi davet ediyor, Tokatlıları güçlü ve büyük Türkiye'ye sayın Başbakanımızla birlikte 'Evet' demeye davet ediyorum" dedi. AK Parti İl Başkanı Polat, "16 Nisan’da tüm emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağımızdan eminim" dedi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

 

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