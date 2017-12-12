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Tokat Jandarmasından Köy Okuluna 620 Kitap Hediye Edildi

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Tokat Jandarmasından Köy Okuluna 620 Kitap Hediye Edildi
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Okullar kitap dolsun projesi" kapsamında il merkezine bağlı Kabatepe Köyü İlkokuluna 620 adet kitap...

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Okullar kitap dolsun projesi" kapsamında il merkezine bağlı Kabatepe Köyü İlkokuluna 620 adet kitap hediye edildi.

Tokat'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel ve aileleri tarafından temin edilen 620 adet kitap, küçük yaşta kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını kazandırılmak istenen Kabatepe İlkokulunda okuyan öğrencilere ulaştırıldı. Yapılan ziyarette trafik timleri tarafından öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi de verilirken, çocuklara üzerinde jandarma görselleri bulunan çıkartmalar ve çocuk dergisi dağıtıldı.

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