Tokat Meclisi'nden liderlere vefa

Tokat Belediyesi'nce MHP'nin ve Saadet Partisi'nin merhum liderleri Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan’ın isimleri 2 bulvara verildi. Başkan Eroğlu, "Ülkemizin düşmanı çok ama biz birlik ve beraberlikle Türk İslam hakimiyetini sağlayacağız" dedi

Tokat Belediye Meclisi tarafından MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile Saadet Partisi’nin merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın isimleri Çevre Yolu'nda bulunan 2 bulvara verildi. Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, bu kararı Belediye Meclisi içerisindeki AK Partili ve MHP’li Meclis Üyeleri'nin oy birliği ile aldığını söyledi.

Başkan Eroğlu; "Şehrimizin batısında bulunan Sivas Bulvarı üzerindeki Geyras mevki girişinden başlayarak, eski Sigara Fabrikası yanından Turhal Yolu'na bağlanan 8 bin 129 metrelik Çevre Yolu'ndaki bulvarlarımızın yeni isimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Çevre Yolu'nun Erenler Kavşağı'ndan Turhal Yolu'na kadar olan kısmına Alparslan Türkeş Bulvarı, Erenler Kavşağı'ndan Sivas Yolu'na bağlanan kavşağa kadar olan kısmına da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı isminin verilmesini oy birliği ile kararlaştırdık. Bu konuda çalışma yapan meclis gruplarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. Eroğlu, "Geçmişimizde önemli işlere imza atan iki önemli insanın, değerlerinin daha iyi anlaşılması için şehrimizdeki noktalara isimlerinin verilmesi son derece önemli" diye konuştu. Taner YEŞİLSU / TOKAT