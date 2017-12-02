Tokat RES'de türbin sayısı şok etti

Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinden birisi olan Tokat RES'de 16 rüzgar türbini sayısı yaklaşık 54 milyon dolarlık yatırımla 36 türbine çıkarıldı.

Türkiye'nin 11'inci büyük Rüzgar Enerji Santrali (RES) olan Killik RES’de bin 650 rakım yükseklikte 34 adet Nordex rüzgar türbini elektrik üretiyor. Kış ayında beyaz örtü ile birlikte dağlık alanda eşsiz manzaralar oluşturan 90 metre yüksekliğe sahip tribünlerde enerji üretimi 94 megawatt'a çıktı. Her bir kanat ağırlığı 11 ton ağırlığında, 57 metre uzunluğundaki 3'er kanatlı türbinler zorlu kış şartlarında da üretime devam ediyor.