Tokat şehidini uğurladı

Tunceli ilinde görev dönüşü kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mahmut Ateş (47), memleketi Tokat’ta sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli Özel Harekat Müdürlüğü'nde görev yapan Mahmut Ateş, görev dönüşü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Ateş’in cenazesi önceki gün görev yaptığı Tunceli ilinden alınarak gece saatlerinde Tokat’a getirildi ve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TABUT BAŞINDA AĞIT YAKTILAR

Dün Devlet Hastanesi morgundan alınan Ateş'in cenazesi baba ocağı olan Semerkant Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada kız kardeşi Gönül Ateş, kardeşinin tabutuna son kez sarılarak, “Abi ben sensiz ne yaparım" diyerek gözyaşı döktü ve abisinin resmini son kez öptü. Peşinden anne Şükriye Ateş, oğlunun tabutuna sarılarak, "Yavrum sen oralara yakışmadın sıra benimdi. Benim orada olmam lazımdı" diyerek gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİ

Şehit Ateş'in cenazesi evinin yanında bulunan Garipler Camii'nde düzenlenen törene Vali Cevdet Can, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Hidayet Arıkan, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Bay, TSO Başkan Vekili Birol Can ve Baba Ahmet Ateş, şehidin oğlu Batuhan Ateş ve sevenleri katıldı. Ateş, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dikmenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

Serap Yeşilırmak Ateş ile evli olan Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mahmut Ateş, Batuhan ve Elif Ateş isminde iki çocuk sahibiydi.