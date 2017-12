"Tokat’a Gitmek Gerek" Kampanyası

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hz. Mevlana yüzyıllar önce Tokat'ı ziyaret ettiğini ve "Tokat'a Gitmek Gerek" dediğini ifade ederek, "Tokat'a Gitmek...

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hz. Mevlana yüzyıllar önce Tokat'ı ziyaret ettiğini ve "Tokat'a Gitmek Gerek" dediğini ifade ederek, "Tokat'a Gitmek Gerek kampanyamızı Türkiye'nin her tarafında ulaştırma gayretindeyiz" dedi.

Travel Turkey İzmir Fuarında Tokat standını ziyaret eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İzmir'deki Tokatlılar ile turizme katkı sağlayacak temsilcilerle bir araya geldi. Tokat'ın her platformda tanıtılmasını sağlamak amacıyla etkinliklere katıldıklarını belirten Başkan Eroğlu,"Hz. Mevlana bundan yüzyıllar önce Tokat'ı ziyaret etmiş ve "Tokat'a Gitmek Gerek" demiş. Bizler de bu düsturdan hareketle "Tokat'a Gitmek Gerek" kampanyamızı Türkiye'nin her tarafında ulaştırma gayretindeyiz. Çünkü; Tokat'ın iklimi ılıman, insanları ise mutedildir. Yine Evliya Çelebi, "Alimler Konağı, Fazıllar Yurdu ve Şairler Yatağı" diyerek Tokat'ın ayrı bir özelliğine dikkat çekmiştir. Tokat Belediyesi olarak bizler, Tokat turizmine katkı sağlamak, Türkiye ve Dünya'ya Tokat'ın değerlerini anlatmak için her platformda en iyi şekilde yer almaya çalışıyoruz. İnşallah yapacağımız yeni yatırımlar ve projeler ile Anadolu'nun medeniyetler şehri Tokat'ın hak ettiği yeri almasını sağlayacağız. Türkiye'nin en önemli Turizm Fuarlarından biri olan İzmir Fuarında acentalar ve tur operatörleri ile bağlantı kurarak Tokat Turizminin gelişmesine katkı veren OKA, Turizm İl Müdürlüğümüz ve otel işletmecilerimize teşekkür ederim" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ayrıca İzmir Tokat Dernekler Federasyonunun organize ettiği gecede Tokatlılar ile bir araya geldi. Programa Başkan Eroğlu ile birlikte Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.