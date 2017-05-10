Tokat'ın 5. yıldızı 'Dedeman'

Dedeman Grubu, Türkiye’deki otel zincirine yeni bir halka ekledi. Tokat Merkez’de 143 oda kapasitesiyle hizmet verecek olan, şehrin ilk 5 yıldızlı oteli Dedeman Tokat, misafirlerini ağırlamaya başladı

Atlas Yatırım Planlama ve Dedeman Grubu işbirliğinde hizmete giren Dedeman Tokat şehrin ilk 5 yıldızlı oteli olarak kapılarını açtı. Otelde 114 adet superior oda, 18 deluxe oda, 6 adet corner suit, 4 adet deluxe suit ve 1 kral dairesi bulunuyor.

Bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan Dedeman Tokat, aynı zamanda 30 metrekareden 603 metrekareye kadar farklı ölçülerde 7 adet toplantı salonuna sahip. Kongre merkezi, 200 kişilik modern restoranı ve 2000 metrekare kapalı, 1000 metrekare açık alana sahip spor merkezi ile konuklarını ağırlayacak.

17'NCİ OTELİMİZİ TOKAT'A AÇTIK

Tokat’ta yeni açılan otel ile birlikte Dedeman Grubuna ait otel sayısının 17’ye ulaştığını belirten Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Dedeman Grubu olarak Türkiye’de ve dünyada bulunduğumuz bölgelerin katma değerini artıracağımız otellerimiz ile varlığımızı güçlendiriyoruz. Zincirimizin 17’inci halkası olan otelimizi Anadolu’nun güzide şehri Tokat’ta açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tokat’a yapmış olduğumuz bu yatırım ile bölgenin turizmine önemli ölçüde katkı sağlarken, istihdamın artmasına da katkı sağlayacağız” dedi.

Dedeman Tokat, tarihi ve doğası ile öne çıkan Anadolu’nun en güzel şehirlerinden Tokat’ın turizm ve ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak. Kentin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin gelişimi aynı zamanda şehrin markalaşması noktasında önemli bir yatırım niteliği taşırken, istihdama yönelik kazanımlara da katkı sağlayacak.