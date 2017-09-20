Tokatlı Gençlerden Judo’da Büyük Başarı

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat'ta spora yönelen gençlerin ülke çapında ve uluslararası arenada büyük başarılar elde...

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat'ta spora yönelen gençlerin ülke çapında ve uluslararası arenada büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak Minikler Judo Türkiye turnuvasında dereceye giren sporcuları gençler için örnek gösterdi.

Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında derece yapan Mustafa Berk Yılmaz ve İlker Serin, antrenörleri Evren Tiryaki ile birlikte Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile bir araya geldi. Tokat'ta Judo sporunun günden güne gelişmekte ve başarı çıtasının bu branşta yükselmekte olduğunu söyleyen Çağlar,"Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak" tan aldığımız güç, valiliğimiz ve belediyemizin büyük destekleri ile kurum olarak ilimizde gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için bütün birimlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil ederek 50 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Berk Yılmaz'a ve 42 kilo sıkletinde Türkiye ikincisi olan İlker Serin'e ve onların eğitimlerinde büyük rolü olan antrenörümüz Evren Tiryaki hocamıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spora yönelen gençlerimizin elde ettiği bu başarı, birçok gencimiz için örnek teşkil ediyor. Birçok branşta elde ettiğimiz ulusal ve uluslararası başarılara bir yenisini de Judo dalında eklenmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Buradan tüm gençlerimize spor yapmalarını ve bunu profesyonelleştirerek ülkemizi temsil etmelerini tavsiye ediyorum. Bu gençlerimiz yeni gelecek olan gençlerimize çok güzel örnek oldular" dedi.