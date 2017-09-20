  • BIST 104.697
  • Altın 146,590
  • Dolar 3,4725
  • Euro 4,1668
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 37 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Tokatlı Gençlerden Judo’da Büyük Başarı

» »
Tokatlı Gençlerden Judo’da Büyük Başarı
Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat'ta spora yönelen gençlerin ülke çapında ve uluslararası arenada büyük başarılar elde...

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat'ta spora yönelen gençlerin ülke çapında ve uluslararası arenada büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak Minikler Judo Türkiye turnuvasında dereceye giren sporcuları gençler için örnek gösterdi.

Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında derece yapan Mustafa Berk Yılmaz ve İlker Serin, antrenörleri Evren Tiryaki ile birlikte Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile bir araya geldi. Tokat'ta Judo sporunun günden güne gelişmekte ve başarı çıtasının bu branşta yükselmekte olduğunu söyleyen Çağlar,"Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak" tan aldığımız güç, valiliğimiz ve belediyemizin büyük destekleri ile kurum olarak ilimizde gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için bütün birimlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil ederek 50 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Berk Yılmaz'a ve 42 kilo sıkletinde Türkiye ikincisi olan İlker Serin'e ve onların eğitimlerinde büyük rolü olan antrenörümüz Evren Tiryaki hocamıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spora yönelen gençlerimizin elde ettiği bu başarı, birçok gencimiz için örnek teşkil ediyor. Birçok branşta elde ettiğimiz ulusal ve uluslararası başarılara bir yenisini de Judo dalında eklenmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Buradan tüm gençlerimize spor yapmalarını ve bunu profesyonelleştirerek ülkemizi temsil etmelerini tavsiye ediyorum. Bu gençlerimiz yeni gelecek olan gençlerimize çok güzel örnek oldular" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Ziraat Kupası20 Eylül 2017 Çarşamba 17:13
  • Ziraat Türkiye Kupası20 Eylül 2017 Çarşamba 17:13
  • 2. Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası Başladı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Ziraat Türkiye Kupası20 Eylül 2017 Çarşamba 17:03
  • Çalımbay, ’Dinlenmek İstiyorum’ Dedi20 Eylül 2017 Çarşamba 17:03
  • Tokatspor Lige Odaklandı20 Eylül 2017 Çarşamba 16:58
  • Kasımpaşa, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor20 Eylül 2017 Çarşamba 16:48
  • Genç Yıldızlar Top Başı Yaptı20 Eylül 2017 Çarşamba 16:43
  • Karacabeyliler İlçe Sporuna Sahip Çıkıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 16:43
  • Real Madrid, Benzema’nın Sözleşmesini 2021 Yılına Kadar Uzattı20 Eylül 2017 Çarşamba 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti