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Tokatlılar Meydanları 2’inci Gününde De Boş Bırakmadı

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Tokatlılar Meydanları 2’inci Gününde De Boş Bırakmadı
Tokat'ta 15 Temmuz gecesi tutulmaya başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt genelinde 2'inci günde de tutulan "Demokrasi Nöbeti'nde...

Tokat'ta 15 Temmuz gecesi tutulmaya başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt genelinde 2'inci günde de tutulan "Demokrasi Nöbeti'nde meydanlar boş kalmadı.

Tokat'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında tutulan ikinci gün nöbeti akşam namazından sonra başladı. Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Coşkun Çakır, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof Dr Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer, kamu kurum, kuruluş, sendika ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkinci gün nöbetleri 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiirler ve sinevizyon gösteriyle devam eden programda Tokat Müftülüğü müezzinleri tarafından okunan selalar bir çok vatandaşı duygulandırdı. Kentte tutulan demokrasi nöbetleri Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem'in saatler gece 12'yi gösterdiğinde yaptığı dua ile sonlandı. Tokat Valisi Ömer Toraman nöbet bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Toraman 2 gün boyunca kette yapılan etkinliklerde esas olanın 15 Temmuz şehitlerinin anılması olduğuna dikkat çekti. Toraman: "Esas gayemiz oydu. Onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı göstermek istedik. Tabi bu arada 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü de, bu darbe teşebbüsüne kalkışanları da unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ifade etmek istedik. Bu 2 günlük programların özü bundan ibaretti. Sağ olsun Tokatlı hemşerilerimiz, aziz Tokatlılar da programlarımıza yoğun ilgi gösterdiler. Çok geniş ve güzel bir katılım oldu. Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, huzur içerisinde bu 2 günü beraber geçirdik. Ben bütün Tokatlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar" dedi.

Tokatlılar Meydanları 2’inci Gününde De Boş Bırakmadı

Tokatlılar Meydanları 2’inci Gününde De Boş Bırakmadı

Tokatlılar Meydanları 2’inci Gününde De Boş Bırakmadı

Tokatlılar Meydanları 2’inci Gününde De Boş Bırakmadı

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