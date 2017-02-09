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Tokatspor-Tuzlaspor maçının biletleri 1 lira

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Tokatspor-Tuzlaspor maçının biletleri 1 lira
Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, Tuzlaspor maçında açık tribün bilet fiyatlarının sembolik olarak 1 lira olacağını açıkladı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tokatspor, sahasında hafta sonu Tuzlaspor takımını konuk edecek. Ligin alt sıralarında yer alan iki takımın oldukça çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmasının biletleri 1 lira olarak açıklandı. Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, Tuzlaspor maçına özel, açık tribünlerde bilet fiyatlarının sembolik olarak 1 TL olacağını ve masrafları Tokatspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun karşılayacağını söyledi. Başkan Koç, tüm Tokat halkını takımlarını desteklemek için maça ederek, “Tokatspor taraftarını sahamızda oynayacağımız maçta yanımızda görmek istiyoruz. Bu anlamda bilet fiyatlarını sembolik bir rakama düşürdük. Taraftarımızın maça gelerek takımlarına destek vermesini arzu ediyoruz” dedi.

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