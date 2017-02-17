Tokat’ta 3 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Tokat'ta piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan hırdavat malzemesi bulundu.

Tokat'ta piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan hırdavat malzemesi bulundu.

Tokat'ın Almus-Gümeleönü bölgesinde bir kum ocağından piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan hırdavat malzemesinin çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma yaptı. Yapılan takip ve çalışma sonrasında şüpheli şahıs suça konu araç ve malzemelerle birlikte yakalandı. Daha önceden de bölgede yapılan toplam üç hırsızlık olayı aydınlatılırken, şüphelinin geçmişte de sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.