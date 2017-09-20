Tokat’ta ’Ahi Yemeği’ Muharrem Ayı Nedeniyle Ertelendi

Tokat'ta Ahilik Haftası nedeniyle Cuma namazına müteakip sanayi sitesinde verilmesi planlanan "Ahi Yemeği" Muharrem yında oruç tutan vatandaşların da katılım...

Tokat'ta Ahilik Haftası nedeniyle Cuma namazına müteakip sanayi sitesinde verilmesi planlanan "Ahi Yemeği" Muharrem yında oruç tutan vatandaşların da katılım gösterebileceği ileri bir tarihe ertelendi.

Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Sülün başkanlığında toplanan Ahi Komitesi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısıyla Cuma günü düzenlenecek olan Ahi Yemeği programının ileri bir tarihe ertelendiğini ilan etti. Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Tokat Ticaret Müdürü Ali Osman Sakar, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Erol Can, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Bekir Yurtbay ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Fehmi Çankaya'dan oluşan Ahi Komitesi adına düzenlenen açıklama Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan tarafından yapıldı. Ahilik Haftasının içerisinde birçok güzelliği barındıran önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Başkan Aydoğan, Pazartesi sabah namazıyla başlattıkları Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlemeyi planladıkları Ahi Yemeği'nin; Muharrem Ayı'nda oruç tutacak olan esnaflar gözetilerek ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Başkan Aydoğan, "Yarın başlayacak olan mübarek muharrem ayının ilk gününün bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda da bu mübarek güne denk gelen, muharrem ayının içerisinde haftamızın son günü olan Cuma gününde, Cuma namazı sonrasında sanayi de geleneksel hale gelmiş olan bir yemeğimiz var idi. Muharrem ayına gelmesi münasebetiyle, sadece bu yıla mahsus olmak üzere Cuma namazından sonra verilecek yemeğimizi ertelemiş bulunuyoruz. Cuma namazı öncesindeki mevlit programımıza da ise bir değişiklik yok. Oruçlu vatandaşlarımız, oruçlu hemşerilerimiz olacağı düşüncesiyle bu yemek, komitemizin ortaklaşa aldığı karar ile bir başka zamana alındı. Bir başka vesile ile yine sanayide, sanayi esnafımız başta olmak üzere tüm halkımıza tekrar bir ahi sofrası kuracağımızı da bilmenizi istiyoruz" dedi.