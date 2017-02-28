Tokat’ta Başbakan Mitingi Hazırlıkları

Başbakan Binali Yıldırım'ın Tokat'ta yapacağı mitingi için hazırlıklar devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Tokat'ta yapacağı mitingi için hazırlıklar devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması mitinglerinin ilk durağı olan Amasya'dan sonra Tokat'a geçecek. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirecek olan miting programına saatler kala başlatılan hazırlıklar hızla devam ediyor. Kent AK Parti bayrakları ile süslenirken, Başbakan Yıldırım'ın mitinginde konuşma yapacağı platformun kurulması için hazırlıklar başlatıldı. Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken, miting alanı etrafına bariyerler yerleştirildi. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Başbakan Yıldırım'ın Amasya'da düzenlenecek olan mitingin ardından Tokat'a helikopterle geçerek halka sesleneceğini kaydetti.

"Tokatımız da öncelik verilen iller arasında yer aldı"

Türkiye'nin aydınlık yarınlara kapılarını aralayacak olan 16 Nisan halk oylaması kampanyasının resmen başlatıldığını ifade eden Başkan Polat, "Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi miting kampanyası arasında Tokatımız da öncelik verilen iller arasında yer aldı. Bizim için hem gurur hem de onur vesilesi olan bu teveccühün hakkını verebilmek için hazırlıklarımızı tüm teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ankara'daki Tanıtım Toplantısının hemen ardından oradan aldığımız enerjiyi tüm Türkiye'ye yaymak için il ve ilçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle 1 Mart'a hazırız. Gerek Türkiye, gerekse Tokat için çok önemli bir değere sahip olan bu mitinge 3 gün gibi kısa bir sürede hazırlanmak elbetteki bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak hedefe giden yolda çekilen cefa sefadır. Yükümüz ağır ama en iyi şekilde üstesinden geleceğimizden ve 16 Nisan'da bu emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağımızdan eminim" dedi.

"Tokat halkına küçük bir de sürprizimiz olacak"

Başkan Polat, İlçe ve köyler dahil, ulaşmadıkları tek bir kişinin dahi kalmamasına özen gösterdiklerini belirterek, "Mesele memleketse gerisinin teferruat olduğuna inanan Tokat halkı, millet iradesine ve kendi geleceğine sahip çıkmak için yarın Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Başbakanımızı coşku ve heyecanla karşılayacak. Hazırlıklarımızı en ince ayrıntısına kadar tamamladık. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, omuz omuza çok güzel bir miting gerçekleştireceğiz. Kampanyamızın tanıtımına destek vermek adına Tokat halkına küçük bir de sürprizimiz olacak. Yeni sistemin ayrıntılarını tanıtmaya başlayacağımız mitingimize, hangi görüşten olursa olsun tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, Tokatlıları güçlü ve Büyük Türkiye'ye Sayın Başbakanımız'la birlikte "evet" demeye davet ediyorum" diye konuştu.