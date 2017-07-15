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Tokatta Binlerce Vatandaş Demokrasi İçin Yürüdü

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Tokatta Binlerce Vatandaş Demokrasi İçin Yürüdü
Tokat'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında düzenlenen Demokrasi Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Tokat'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında düzenlenen Demokrasi Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Tokat Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüş, Gaziosmanpaşa Bulvarında gerçekleştirildi. Ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüşe Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof Dr Mustafa Şahin, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sendika ve STK temsilcileri ile çoluk-çocuk, genç-yaşlı binlerce vatandaş katılım sağladı. Yürüyüşe mehter takımı, motosiklet ve bisiklet kulüpleri de destek verirken, bir vatandaş kalabalığın önünde kısa bir süreliğine at sürdü.

Tokatta Binlerce Vatandaş Demokrasi İçin Yürüdü

Tokatta Binlerce Vatandaş Demokrasi İçin Yürüdü

Tokatta Binlerce Vatandaş Demokrasi İçin Yürüdü

Tokatta Binlerce Vatandaş Demokrasi İçin Yürüdü

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