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Tokat’ta Demokrasi Nöbeti

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Tokat’ta Demokrasi Nöbeti
Tokat'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolaysıyla demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sabah namazı kıldı.

Tokat'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolaysıyla demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sabah namazı kıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde Tokat'ta düzenlenen yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti tutuldu. Tokat protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı programda şiirler, kasideler ve dualar okundu. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, saat 00.13'ü gösterdiğinde kent genelinde salalar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayında izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Ellerinde Türk bayrakları ile sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet yerlerini terk etmeyen vatandaşlar sabah ezanın okunması ile birlikte Ali Paşa Camii'nde namaz kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Ömer Toraman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi amacımız 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü unutturmamak ve bu darbe teşebbüsüne karşı koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak. Programımız bu çerçevede devam edecek" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise son derece güzel ve özel bir gece yaşadıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi unutmadık, unutturmayacağız. Bence bu anlamda güzel bir gece oldu 15 Temmuz'da hainlerin yaptıklarını bir kez daha hafızalarımızda hissederken diğer taraftan o gecede nasıl bir ve beraber olduğunu, kardeşçe ülkeye sahip çıktığımızı hatırladık ve diğer taraftan da şehitlerimizi andık" diye konuştu.

Sabah namazı sonrasında ise Tokat Belediyesi tarafından vatandaşlara Cumhuriyet Meydanında kahvaltı verildi.

Tokat’ta Demokrasi Nöbeti

Tokat’ta Demokrasi Nöbeti

Tokat’ta Demokrasi Nöbeti

Tokat’ta Demokrasi Nöbeti

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