Tokat’ta Derbi Maç Sonrası Gerginlik

Beşiktaş derbisi sonrasında Tokat'ta iki taraftar grubu arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Beşiktaş derbisi sonrasında Tokat'ta iki taraftar grubu arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Süper Lig'in 6. Haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçını Tokat'ta kahvehanelerde izleyen Fenerbahçe taraftarı maçın bitiş düdüğü ile birlikte caddelere çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan önünde Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Fenerbahçe taraftarı arasında sözle başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Polisin biber gazlı müdahale ettiği olay büyümeden kontrol altına alındı. İki taraftar grubu polis kontrolünde dağılması sağlanırken, bir süre trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.