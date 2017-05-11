Tokat’ta Engelli Askerlere Özel Kına Gecesi Düzenlendi

Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi işbirliğiyle Tokat'ta temsili askerlik yapacak 30 engelli için kına gecesi düzenlendi.

Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi işbirliğiyle Tokat'ta temsili askerlik yapacak 30 engelli için kına gecesi düzenlendi.

İbn-i Kemal Mahalle Konağı'nda düzenlenen kına gecesi "15'lilerin Torunları Vatan Görevine Gidiyor" başlığı altında düzenlendi. Geceye katılan engelli askerler Kurtuluş Savaşı'nda dönemin askerlerinin giydiği üniformalardan giydi. Konakta asker medili ve omuz bayrakları protokol üyeleri tarafından giydirilen gençler daha sonra davul zurna eşliğinde düzenlenen kına gecesine geçti. Engelli gençlerin kınaları anneleri tarafından yakılırken, törende duygusal anlar da yaşandı. Bir baba eline kına yakılan oğluyla ilgili düşüncelerini yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle ifade edemezken, engelli askerlerden Harun Demir de kendileri için özel olarak yapılan organizasyonda gözyaşlarını tutamadı.

Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, askerlik yapmanın hem anne baba hem de çocuklar için kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Gürbüz, "Çocuklarımızın en önemli günlerinden bir tanesi bu. Normalde biz bu programı yapmadan önce, gitmeden çocuklarımız, özellikle engelli çocuklarımız sadece bir belge alıyorlardı. Ama biz o anı yaşamalarını istiyoruz anne babaların" dedi.

Tokat Belediye Başkan Vekili Mustafa Bandırmalı, asker kınasının Tokat kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bandırmalı "Onbeşlilerin diyarı Tokat'ta kına yakmadan askere gönderme olmazdı. Şimdi biz de bu askerlerimizi kısa bir an da olsa kına yakarak askere göndermiş olacağız" dedi.

Düzenlenen asker kınasında eline annesi tarafından kınası yakılan Emre Katran, kendileri için düzenlenen bu geceden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek "Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Asker kınası eline yakılan kınalı kuzulardan Zafer Çınar'ın annesi Emine Çınar da düzenlenen bu özel etkinlik için yetkililere teşekkür etti. Çınar "Çok mutluyum. Oğlum askere gidecek. Ben de çok mutluyum, oğlum askere gidecek, sizlerden de Allah razı olsun" dedi.