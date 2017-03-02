Tokat’ta Gece Yangın Tatbikatı

Tokat'ta gece saatlerinde bir öğrenci pansiyonunda düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tokat'ta gece saatlerinde bir öğrenci pansiyonunda düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla, Fen Lisesi pansiyonunda gece saatlerinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın sonucu ekipler alarma geçti. Öğrencilerin pansiyonu tahliyesi sağlanırken, yangında dumandan etkilenerek binada mahsur kalan iki öğrenciye AFAD ve UMKE ekipleri müdahale etti. Binaya giren ekipler yoğun dumandan etkilenen öğrencileri yarı baygın şekilde buldu. Öğrenciler ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak pansiyondan çıkarıldı. Yangında ayrıca binadan atlayarak yere düşmesi sonucu yaralanan bir öğrenci ile birlikte dumandan etkilenen diğer öğrencilere ise 112 Acil Yardım ekipleri müdahale etti. Yangında binanın 4. katında mahsur kalan bir öğrenci ise itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni yardımı ile kurtarıldı. AFAD, Tokat Belediyesi itfaiyesi, UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinin işbirliğinde düzenlen tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Eğitim Uzmanı Abdullah Sarıçiçek, yangın ve tahliye tatbikatının başarı ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Amacımız bu tatbikatlarda eksiklerimizi tamamlamak, seviyemizi üst seviyelere çıkartmak" dedi. Tatbikat sonunda öğrenciler "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.