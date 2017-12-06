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Tokat'ta 'helal olsun' dedirten olay

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Tokat'ta 'helal olsun' dedirten olay
Tokat’ta beden eğitimi öğretmeni köy okulunda kullanılmayan kara tahtalardan masa tenisi, mini golf seti ve pasmatik adını verdikleri voleybol antrenman aleti yaparak öğrencilerin kullanımına sundu

ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNDU
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu Köyü ilk ve orta okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Hulusi Ulaşer, okullardan sökülen kara tahtaları spor malzemelerine dönüştürdü. Milli Eğitim Bakanlığının Fatih projesi kapsamında kara tahtalar yerini akıllı tahtalara bırakırken, Ulaşer’in çalışması ile depolara kaldırılan eski tahtalar yeniden kullanıma sunuldu. Okulda 5 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Hulisi Ulaşer (30), sıfır maliyetle okula ve öğrencilere spor aletleri kazandırdı. Eski tahtalardan masa tenisi, mini golf seti ve tahta malzemelerden manşet ve parmak pas yapabilecekleri voleybol düzeneği yapan Ulaşer, “Akıllı tahta sistemine geçildikten sonra eski tebeşir tahtaları tavan arasında boş bekliyordu. Bunları değerlendirip öğrencilerimiz için okulumuzda spor malzemeleri yaptık. Onların el-göz koordinasyonunu geliştirmek istedim. Golf sistemi yaptık, diğer tahtalardan voleybol sistemi yaptım masa tenisi sistemi yaptım. Bu şekilde eski malzemelerini israf olmasını önlemek ve öğrencilerin hiçbir şeyden eksik kalmamasını amaçladım” dedi.

DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM
Çocukluğundan bu yana el işlerine yatkınlığı olduğunu ifade eden Ulaşer, “Tebeşir tahtalarının boş durduğunu gördüm değerlendirmek istedim ve bu ürünleri ortaya çıkardım. Ben ilk geldiğimde burada bir tane ya da iki tane top vardı. Biri topa bir vuruyordu 10 kişi onun peşinden gidiyordu. Şu anda öğrenciler bir şekilde en azından amatör bir düzeyde de olsa hiçbir şeyden geriye kalmıyorlar. Bir göz-el yatkınlığı oluşuyor, gittikleri yerde lisede veya herhangi bir yere üniversitede bir spor branşı ile uğraşmak istedikleri bir altyapıları oluşuyor” şeklinde konuştu.

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