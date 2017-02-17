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Tokat’ta “İstihdam Seferberliği”

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Tokat’ta “İstihdam Seferberliği”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı "İstihdam Seferberliği" çağrısının ardından Tokat Valisi Cevdet Can, Turhal...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı "İstihdam Seferberliği" çağrısının ardından Tokat Valisi Cevdet Can, Turhal ve Zile ilçelerinde iş adamları ile bir araya geldi.

Tokat'ta "İstihdam Seferberliği" toplantıları kapsamında il merkezi, Niksar ve Erbaa ilçelerinden iş adamları ile toplantı yapan Vali Can, Turhal ve Zile ilçelerinde de iş adamları ile düzenlediği toplantıda istihdamın artırılması çağrısında bulundu. Turhal Ticaret ve Sanayi Odasında Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal TSO Başkanı Ömer Çenesiz, kurum müdürleri, iş adamlarının katıldığı toplantıda konuşma yapan Vali Can, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Milli seferberlik çağrısı Tokat genelinde yankı bulsun istiyoruz. Sizleri velinimet olarak görüyoruz. İnsanlara iş ve aşı sizler veriyorsunuz. Dolayısıyla insanların hayır duasını alıyorsunuz. Her şeyimiz sizin gayretinize bağlı. Hepimiz, teknik ve tecrübe kapasitemizi doruk noktaya çıkarmak durumundayız" dedi.

Daha sonra Zile Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen istihdam seferberliği toplantısı Vali Cevdet Can'ın başkanlığında Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Zile TSO Başkanı Şükrü Sargın, kurum müdürleri, iş adamları ve muhasebeciler katılımı ile yapıldı. Sosyal devleti, hiçbir vatandaşın geçim derdini düşünmediği devlet olarak tanımlayan Vali Can, "Geçim derdi düşünen üretemez. Üretmeden kalkınma olmaz. Kalkınmayan ülke de tam bağımsız olmaz. Ülkemiz sosyal devlet olma noktasında son yıllarda büyük aşama kaydetti. Türkiye'de uygulanan sosyal güvenlik anlayışı ve sosyal yardımlar, hiçbir ülkede yok" diye konuştu.

Tokat’ta “İstihdam Seferberliği”

Tokat’ta “İstihdam Seferberliği”

Tokat’ta “İstihdam Seferberliği”

Tokat’ta “İstihdam Seferberliği”

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