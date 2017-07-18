Tokat’ta Kanal Güzelleştirme Çalışmalarında Sona Gelindi

Tokat'ta Karşıyaka ve Altıyüzevler Mahallelerini birbirine bağlayan kanal kenarında yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Tokat'ta Karşıyaka ve Altıyüzevler Mahallelerini birbirine bağlayan kanal kenarında yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte belediye kent merkezinde yürüttüğü çalışma alanlarını ziyaret etti. Tokat-Turhal eski karayolunda ve Karşıyaka ile Altıyüzevler mahallelerini birbirine bağlayan kanal kenarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, büyük bölümü biten çalışmanın peyzaj bölümünün de tamamlanmasıyla bölgenin insanların vakit geçirebileceği bir alan halini alacağını söyledi.

Başkan Eroğlu,"Belediyemizce yapılan çalışmaları bizzat yerinde görüyor ve gözlemliyoruz. Bir süre önce başladığımız kanal düzenlememizin peyzajı bitmek üzere, asfaltlarını da bir taraftan yapıyoruz. Üst tarafın asfaltlarını yaptık. İnsanlarımız burada her anlamda güzel peyzajı ile yürüyüş ve bisiklet yolları ile son derece yeni asfaltı ile gece ışıklandırmaları ile gezebileceği ve hoş vakit geçirebileceği bir yer haline bürünüyor. Son etapta bu çalışmaları da önümüzdeki günlerde anlattığım şekliyle tamamlayarak Tokatlıların hizmetine sunulmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.