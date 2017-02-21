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Tokat’ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

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Tokat’ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
Tokat'ta işçi emeklisi 75 yaşındaki Ahmet Gürses, kanser hastası olan eşinin ameliyat olacağı gün evinde ölü olarak bulundu.

Tokat'ta işçi emeklisi 75 yaşındaki Ahmet Gürses, kanser hastası olan eşinin ameliyat olacağı gün evinde ölü olarak bulundu. Yapılan ön incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ahmet Gürses'ten sabah saatlerinde haber alamayan yakınları evin birinci katındaki odasına çıktı. Torunu, dedesini hareketsiz olarak yatağında yatar vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, yapılan ön incelemede sobadan sızan gazdan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi ameliyat olacağı gün hayatını kaybetti

Yaşlı adamın gelini Hanife Gürses, kayınvalidesi Ayşe Gürses'ın (73) ameliyat olmak üzere hastanede kaldığı gün kayınpederini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Gürses, "Kayınvalidemi akşam yoğun bakıma aldılar hastaneden eve geldik. Kayınpederim bize geldi ve çay içtik. Daha sonra üst kata kendi evine çıktı. Sabah kalktığımızda kapıyı çaldım, açmayınca şüphelendik. Oğlum pencereden içeri baktı. Dedesinin hareketsiz yattığını görünce "pencereyi içeri it" dedim. Pencere açılınca içeri girerek kapıyı açtı. Üzücü durumla karşılaştık. Eşi bugün ameliyat olacaktı" diye konuştu.

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