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Tokat'ta öncelik 'çevre duyarlılığı'

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Tokat'ta öncelik 'çevre duyarlılığı'
Tokat Belediyesi Başkanı Av. Eyüp Eroğlu'nun talimatları gereği Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıldır düzenli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 'çevre ve geri dönüşüm' konularında bilgilendirmeler aralıksız devam ediyor.

Tokat Belediyesi Başkanı Av. Eyüp Eroğlu'nun talimatları gereği Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıldır düzenli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 'çevre ve geri dönüşüm' konularında bilgilendirmeler aralıksız devam ediyor. Çevre konusuna büyük önem veren Başkan Eroğlu, çevreye karşı duyarlı bir nesil yetiştirilmesi için okullar ve mahallelerde sürekli bilinçlendirme toplantıları düzenlenmesi için talimatı vermişti.

BİLGİLENDİRMELER DEVAM EDECEK
Bu kapsamda Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerek mahallelerimizde gerekse okullarda eğitimler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda Akdeğirmen ve Güneşli Mahalleleri'nde çevre bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Serap Seçkin İlter tarafından, mahallelerimizde, kuran kurslarında, hanımeli merkezleri ve mahalle konaklarımızda bayanlara yönelik eğitimler her hafta düzenli olarak belirlenen bölgelerde yapılmaya devam edecek.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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