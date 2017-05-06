Tokat’ta Otomobille Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Epsimera köyü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar istikametine seyir halinde olan Hacı Karaca (67) idaresindeki 34 SH 215 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet Duran Aytekin'in (80) kullandığı 60 AJ 630 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karaca ve eşi Perihan Karaca (59) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.