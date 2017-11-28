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Tokat'ta personele etkili iletişim semineri

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Tokat'ta personele etkili iletişim semineri
Tokat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafındanBelediye personeline yönelik “Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Tokat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde sırayı Prof. Dr. Ertuğrul Yaman’ın verdiği “Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri” konusu aldı. İki oturum halinde gerçekleşen ve tüm memur, işçi ve taşeronpersonelin katıldığı seminerde kamusal ve sosyal hayatta etkili iletişimin kuralları anlatıldı. 

Tokat Belediyesi personellerinin Belediyenin vizyonuna yakışır olmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, “ İnsanların yanımızdan memnun ayrılmalarını sağlıyoruz. Derdimiz şehrimiz insanlarının daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilmelerini sağlamak. Hep birlikte en iyiyi en güzeli yapmanın gayreti içerisinde olalım. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.  Taner YEŞİLSU/TOKAT 

tokat-(1)-003.jpgtokat-(2)-008.jpgtokat-(3)-002.jpgKonuşma sonrasında Başkan Eroğlu, konuşmacı Prof. Ertuğrul Yaman ve Tokat Belediyesinde ayın personeli seçilenlere hediyelerini takdim etti.

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