Tokat’ta Roma Dönemine Ait 358 Sikke Ele Geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Roma dönemine ait 358 bronz sikke ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Roma dönemine ait 358 bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden M.Ç. isimli şahsın Tokat'a sikke getireceği yönünde istihbarı bilgi alan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan titiz planlama ve takip sonucu şüpheli M.Ç. isimli şahsın aracında yapılan aramada 358 adet Roma dönemine ait bronz sikke ele geçirildi. Sikkeler muhafaza altına alınırken, şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.