Tokat’ta Sağanak Yağış Caddeleri Göle Çevirdi

Tokat'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, caddeleri adeta göle çevirdi.

Tokat'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, caddeleri adeta göle çevirdi.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış kent merkezinde başta Gaziosmanpaşa Bulvarı olmak üzere bazı noktalarda ulaşımı durma noktasına getirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşak civarında biriken yağmur suları, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmur sularının getirdiği yaprak ve dal parçalarını kaldırımlardan süpürürken, bazı vatandaşlar ise ender yaşanan bu durumu fotoğrafladı.

Şakir Şeker adlı vatandaş, ufak tefek sıkıntılar yaşansa da yağışların bir tarım kenti olan Tokat için önemli olduğunu belirterek, "Bereket yağıyor. Millet hep yağmur duasına çıkıyor. Arayan bulamıyor böyle yağmurları" dedi.