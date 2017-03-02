Tokat’ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Sitesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel G. (46) idaresindeki 60 KD 031 plakalı otomobil kavşakta, Ferdi A. (34) yönetimindeki 22 UH 631 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Şaziye G. (60), Ahmet B. (24), Mustafa B. (51), Bedrettin A. (35),Yadigar A. (28) ve Güllü A. (52) yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.