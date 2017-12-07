Tokat’ta Türkeş Ve Erbakan’ın Adı 2 Bulvara Verildi

Tokat Belediye Meclisi tarafından MHP'nin Merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile Saadet Partisi'nin Merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın isimleri...

Tokat Belediye Meclisi tarafından MHP'nin Merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile Saadet Partisi'nin Merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın isimleri çevre yolunda bulunan 2 bulvara verildi.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, bu kararı Belediye Meclisi içerisindeki AK Partili ve MHP'li Meclis Üyelerinin oy birliği ile aldığını söyledi. Başkan Eroğlu; "Şehrimizin batısında bulunan Sivas Bulvarı üzerindeki Geyras mevki girişinden başlayarak eski Sigara Fabrikası yanından Turhal yoluna bağlanan 8 bin 129 metrelik çevre yolundaki bulvarlarımızın yeni isimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Çevre yolunun tam ortasında bulunan üst geçitin bulunduğu noktayı Erenler Kavşağı olarak kabul ettik. Çevre yolunun Erenler Kavşağından Turhal yoluna kadar olan kısmına Alparslan Türkeş Bulvarı, Erenler Kavşağından Sivas yoluna bağlanan kavşağa kadar olan kısmına da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı isminin verilmesini oy birliği ile kararlaştırdık. Bu konuda çalışma yapan Meclis Gruplarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Geçmişimizde önemli işlere imza atan iki önemli insanın, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve hem askeriyede hem de kurduğu partilerle Türkiye'ye değer katan Alparslan Türkeş'in değerlerinin daha iyi anlaşılması için şehrimizdeki noktalara isimlerinin verilmesi son derece önemli. Bu çalışmada emeği geçen AK Parti ve MHP Gruplarına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin düşmanı çok ama biz birlik ve beraberlikle Türk İslam hakimiyetini sağlayacağız" dedi.