Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor

Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Tokat'ta yıllık 100 milyonun üzerinde sebze fidesine ihtiyaç duyulduğunu, dolayısıyla bu alanda yapılacak yatırımların pazarının da hazır olduğunu söyledi.

Tokat İl Özel İdaresi tarafından verilen destekle kurulan seralarda, üretim konusunda büyük başarı gösteren 15 çiftçiye plaket takdim edildi. İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Ayla Bedirhan Çelik, 2014-2016 yılları arasında İl Genel Meclisinde alınan kararlar doğrultusunda sera destekleri verildiğini, bu ödül töreniyle hem başarılı uygulamalar gerçekleştiren çiftçileri ödüllendirmek hem de projeyi tanıtmak istediklerini vurguladı. Sunumun ardından konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer, hedeflerinin üreticiler için modelleme olduğunu belirtti. İl Özel İdaresi desteğiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulan fide üretim merkezinden de söz eden Dizer, fidecilik alanında yatırımlar yapılması gerektiğini, Tokat'ta yıllık 100 milyonun üzerinde fideye ihtiyaç duyulduğunu, dolayısıyla bu alanda yapılacak yatırımların pazarının da hazır olduğunu söyledi.

Törende konuşma yapan Vali Can, Tokat İl Özel İdaresinin, Türkiye genelinde tarıma en büyük desteği veren Özel İdare olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihdam Seferberliği" çağrısına işaret eden Vali Can, "Çok önemli bir süreçten geçiyor ülkemiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, her alanda seferberlik ilan etti. Bizler de Tokat Özel İdare olarak tarım ve turizme verdiğimiz ve vereceğimiz desteklerle, bu seferberliğe katkı sağlayacağız. 81 il içerisinde tarıma en büyük desteği veren Özel İdareyiz" dedi.

Önümüzdeki dönemde Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün Tokat'ta üç tane büyük yatırım yapacağını dile getiren Vali Can, Çamlıbel tarafında ve Başçiftlik Reşadiye arasında iki adet "Düve Yetiştiriciliği Merkezi" ve Niksar Erbaa arasında fide üretimi için büyük bir sera kurulacağını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere plaket takdim edildi.