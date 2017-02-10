  • BIST 87.473
  • Altın 146,531
  • Dolar 3,6981
  • Euro 3,9324
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor

» »
Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor
Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Tokat'ta yıllık 100 milyonun üzerinde sebze fidesine ihtiyaç duyulduğunu, dolayısıyla bu alanda yapılacak yatırımların...

Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Tokat'ta yıllık 100 milyonun üzerinde sebze fidesine ihtiyaç duyulduğunu, dolayısıyla bu alanda yapılacak yatırımların pazarının da hazır olduğunu söyledi.

Tokat İl Özel İdaresi tarafından verilen destekle kurulan seralarda, üretim konusunda büyük başarı gösteren 15 çiftçiye plaket takdim edildi. İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Ayla Bedirhan Çelik, 2014-2016 yılları arasında İl Genel Meclisinde alınan kararlar doğrultusunda sera destekleri verildiğini, bu ödül töreniyle hem başarılı uygulamalar gerçekleştiren çiftçileri ödüllendirmek hem de projeyi tanıtmak istediklerini vurguladı. Sunumun ardından konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer, hedeflerinin üreticiler için modelleme olduğunu belirtti. İl Özel İdaresi desteğiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulan fide üretim merkezinden de söz eden Dizer, fidecilik alanında yatırımlar yapılması gerektiğini, Tokat'ta yıllık 100 milyonun üzerinde fideye ihtiyaç duyulduğunu, dolayısıyla bu alanda yapılacak yatırımların pazarının da hazır olduğunu söyledi.

Törende konuşma yapan Vali Can, Tokat İl Özel İdaresinin, Türkiye genelinde tarıma en büyük desteği veren Özel İdare olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihdam Seferberliği" çağrısına işaret eden Vali Can, "Çok önemli bir süreçten geçiyor ülkemiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, her alanda seferberlik ilan etti. Bizler de Tokat Özel İdare olarak tarım ve turizme verdiğimiz ve vereceğimiz desteklerle, bu seferberliğe katkı sağlayacağız. 81 il içerisinde tarıma en büyük desteği veren Özel İdareyiz" dedi.

Önümüzdeki dönemde Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün Tokat'ta üç tane büyük yatırım yapacağını dile getiren Vali Can, Çamlıbel tarafında ve Başçiftlik Reşadiye arasında iki adet "Düve Yetiştiriciliği Merkezi" ve Niksar Erbaa arasında fide üretimi için büyük bir sera kurulacağını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere plaket takdim edildi.

Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor

Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor

Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor

Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozüyük’te “Sporla Büyüyoruz” Projesi Eğitimleri Başlıyor10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Karakoç’un Acı Günü10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Bozüyük’te “Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık Kursu" Verilecek10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • ’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Gençlik Merkezi’nin Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye10 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Başkale’de Trafik Kazası: 1 Yaralı10 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Ürün Takip Sistemi Samsun’da Anlatıldı10 Şubat 2017 Cuma 17:38
  • Başkan Bakıcı Düğün Salonunda Yapılan Çalışmaları Denetledi10 Şubat 2017 Cuma 17:28
  • Sungurlu Devlet Hastanesi’nde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi10 Şubat 2017 Cuma 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti