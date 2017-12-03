Toki, Ayder Çalıştay’ı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Ayder Yaylası'nı yenilemek için kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, projemizi vatandaşlarımıza tanıtacağız" dedi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Ayder Yaylası'nı yenilemek için kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, projemizi vatandaşlarımıza tanıtacağız" dedi.

Rize'nin ünlü yaylası Ayder'i yenilemek ve korumak için 14-15 Ekim'de "Arama Konferansı" gerçekleştirdiklerini belirten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Kentsel tasarım projesi için 4 farklı alternatif proje çalışması başlattık. 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlediğimiz arama konferansı ile sivil toplum örgütleri, kamu sektörü, özel sektör ve özellikle Ayder'deki hak sahipleri ve yerel halkımızın katılımı ile ortak bir fikir arayışı gerçekleştirdik. Arama konferansına ilişkin sonuç raporlarımız tamamlanma aşamasındadır. Kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, yapacağımız çalıştay ile kentsel tasarım ve mimari yaklaşım alternatifleri üzerinde istişarelerde bulunacağız. Gerçekleştireceğimiz çalıştay ile mülkiyet sorunlarının çözümü, proje modelleme yaklaşımının geliştirilmesi, doğal ve sosyolojik olarak sürdürülebilir bir alan yönetimi konularında ortak kararlar üreteceğiz. Sonrasında kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, projemizi vatandaşlarımıza tanıtacağız" dedi.

Kentsel tasarım projesini vatandaşlara tanıtıp, hak sahiplerinden görüş alacaklarını belirten Turan, "Bölgedeki bütün paydaşları bir araya getirip sürdürülebilir bir Ayder nasıl inşa ederiz, bunun arayışı içerisindeyiz. Yaptığımız arama konferansı, alan gezisi ve gerçekleştireceğimiz çalıştay neticesinde Ayder'i doğal güzelliklerine tekrar kavuşturup özlediğimiz Ayder'i inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası'nda yakın zamanda yeni yapılmış olan evlerin büyük oranda betonarme yapım tekniğinde, geleneksel yapım karakterinden uzak olarak plansız bir şekilde inşa edildiğine vurgu yapan Turan, "Ayder Yaylası'nın, güçlü bir altyapıya ulaştırılması gerekmektedir. Mevcut olanakları en iyi biçimde değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Yapacağımız çalıştay sonrasında hedefimiz; Ayder'in gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için öncelikle tescilli ve korunmaya değer yapıların rehabilitasyonu üzerinde durmak olacaktır" sözlerini kaydetti.

Bugüne kadar bu büyüklükte planlanmış bir yayla projesinin olmadığına vurgu yapan Turan, "Bu çalışma ülkemizde plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacaktır. Ayrıca, oluşan kaçak yapıların önüne geçilebilmesi ve geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm yaşanması halinde bölge turizm açısından yeniden bir cazibe merkezi haline dönüşecektir" dedi.

Yapılacak restorasyon çalışmalarında vatandaşların asla mağdur edilmeyeceğini ve yaylanın geleneksel dokusunun bozulmayacağını ifade eden Turan, Karadeniz kültürünü yansıtan mimarinin bölgede yaşatılacağını söyledi. Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'nde birçok paydaşın olduğunu da belirten Turan, "Yaptığımız protokoller neticesinde projenin ana yürütücüsü ve koordinasyon kurumu olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda 30 Kasım 2017 tarihinde Rize Valimiz Erdoğan Bektaş, ilgili kamu kurumları ve müşavir firmanın katılımları ile çalıştay öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda alana dair analiz çalışmalarını paylaşıp, gelinen son durum hakkında değerlendirmelerde bulunduk" diye konuştu.