Toki Başkanı Turan: “Kentsel Dönüşümde Düğmelerimizi Yeniden İliklemeliyiz”

İzmir'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'nın açılışında konuşan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı...

İzmir'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'nın açılışında konuşan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kentsel dönüşüm sürecinin gelecek nesilleri koruyacak bir fedakarlık süreci olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşümde düğmelerimizi yeniden iliklemeliyiz" dedi.

İzmir'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat ve sektör temsilcisi katıldı. TOKİ Başkanı Turan yaptığı konuşmada, "Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere belediyelerimizin, diğer kurumlarımızın ve özel sektörün büyük çabalarına rağmen gecekondu önleme ve kentsel yenileme konusunda daha çok çalışmamız gerektiği ortadadır. Kentsel dönüşüme sadece fiziksel bir değişim olarak yaklaşmadığımızı her fırsatta vurguluyoruz. Kentsel dönüşümde hareket noktası ve değer olarak yer alması gereken en temel boyut insandır. Kentsel dönüşümde sorunun kaynağının yoğun nüfus artışı, kontrolsüz göç ve plansız gelişme gibi pek çok zincirleme faktörün ortaya çıkardığı sağlıksız kentleşme olduğunu biliyoruz. Ülkemizin tüm şehirlerinde Kentsel yenileme ihtiyacı olması nedeniyle, kentsel dönüşüm projelerimizi de peşi sıra hayata geçiriyoruz" dedi.

TOKİ'nin 54 ilde kentsel yenileme programı kapsamında yaklaşık 72,5 milyon metrekarelik alanda aktif projeler yürüttüğünü söyleyen Turan, "Ülkemizin tüm şehirlerinde kentsel yenileme ihtiyacı olması nedeniyle, kentsel dönüşüm projelerimizi de peşi sıra hayata geçiriyoruz. TOKİ olarak şimdiye kadar sadece kentsel dönüşüm kapsamında 135 bin konutu ihale ettik. Bunların büyük bir kısmı bitmiş durumdadır" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün bir zenginleşme aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, "Kentsel dönüşüm süreci fedakarlıkla yaklaşılacak bir süreçtir. Onun için tüm paydaşları, kamunun, yapım firmalarının ve vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme gelir elde edici olarak değil fedakarlıkla yaklaşması gerekir. Yani kentsel dönüşüm bir zenginleşme aracı değil fedakârlık sürecidir. Bu fedakarlıkla şehirlerimizi gelecek nesillere teslim etmemiz gerekir" dedi.

"İzmir'de 17 bin konut inşa edildi"

İzmir'in kentsel yenilemede en çok zorlandıkları yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Turan, "Ama yine de Çeşme'de başlayan süreçle Torbalı, Kemalpaşa, Selçuk ve Ödemiş'te yoğun bir sosyal konut üretimine başladık. İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında 53,9 hektarlık alanda 4 bin 211 yeni konut inşa ettik. Kentsel dönüşümün yanında TOKİ olarak İzmir'e büyük yatırımlar yaptık ve yapmaktayız. Şimdiye kadar toplamda 17 bin konut, 7 hastane, 20 okul ve diğer sosyal donatılar inşa ettik. Şuanda bin 609 konutun inşaatı devam etmektedir. Yine toplam 30 bin seyirci kapasiteli Karşıyaka ve Göztepe statlarını TOKİ olarak biz inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"TOKİ 803 bin konut üretti"

Toplu Konut İdaresinin 1984 yılından 2003 yılına kadar 43 konut üretebildiğini belirten Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde TOKİ Başbakanlığa bağlandı. 2003 yılından bugüne kadar 803 bin konut rakamına ulaştık. Bu şu demek oluyor; 19 yılda 43 bin konut üretebilen bir idareden 14 yılda 803 bin konut üreten bir idare olduk. Hedefimiz 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konutu ihale etmektir" ifadelerini kullandı.

"TOKİ'den yatay, yerel ve mahalle konsepti projeler"

İnsanların artık sadece barınma ihtiyacını gidermek değil, çevre ile etkileşimini artıracağı, kendisine sosyalleşme imkanı sunan sosyal yaşam alanları talep ettiğini vurgulayan Turan, "Son 3 yıldır yatay mimari, mahalle kültürü, yöresel mimari gibi yeni konsept projeler ortaya konmuştur. Son yıllarda ihale ettiğimiz tüm projeler bu tasarım anlayışıyla dizayn edilmiştir. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtan binalar artık yükselmiştir. Bunlardan biri yöresel mimariyi de içine alan az katlı Çeşme projesidir" dedi.

Kurultayın İzmir'de yapılmasının da çok önemli bir tarafı olduğunu söyleyen Turan, "Hükümetimiz hızlı tren, İstanbul ve Çanakkale otoyolu gibi dev projeleri başlatarak İzmir'le ilgili yatırımcılar üzerinde büyük bir moral oluşturmuş ve birçok büyük firma İzmir'de inşaat yatırımlarına başlamıştır. Diğer yandan İzmir hem geçmişi hem geleceği ile bir dünya şehridir. Belki de bizlerin İzmir'e bir de Behçet Necatigil gibi, Cahit Kulebi gibi, Edip Cansever gibi, Necati Cumalı gibi, yani bir şair gözüyle de bakmak, anlamak ve duymak gerekiyor" diye konuştu.