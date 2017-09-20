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Toki Başkanı Turan: “Uşak’ta Yapılan Toki Türkiye’ye Örnek Olacak Bir Proje”

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Toki Başkanı Turan: “Uşak’ta Yapılan Toki Türkiye’ye Örnek Olacak Bir Proje”
UŞAK (İHA) – TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, 450 milyon TL bedelli Uşak TOKİ'nin bölge ve Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğu söyledi.

UŞAK (İHA) – TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, 450 milyon TL bedelli Uşak TOKİ'nin bölge ve Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğu söyledi.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Uşak'ta yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm alanını gezerek çalışmalar hakkında Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'dan bilgi aldı. Kentsel Dönüşüm alanında çalışmaları yerinde inceleyen TOKİ Başkanı Turan, 450 milyon TL bedelli Uşak TOKİ'nin bölge ve Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğunu dile getirdi. Kentsel Dönüşümün Uşak için önemli bir yatırım olduğunu ve gerçekleştirilen projenin 81 vilayet içerisinde Uşak'ı ön plana çıkardığını belirten Turan, 1- 1,5 ay içerisinde dükkân ve konut sahiplerine teslimlerin yapılacağını kaydetti. Uşak'ta ciddi bir ekonominin doğacağını anlatan Turan, "Buradaki bütün dükkân ve daireler taşınacak. Bu şehrin ekonomisi açısından da düşündüğünüzde çok ciddi bir ekonomik canlılık gelecek. Önümüzdeki 3 - 5 ay içerisinde buradaki hareketlilik Uşak'ın tüm ekonomisine bir hareketlilik katacak. Buda bizi sevindirici tarafı. Bizim açımızdan sosyal tesisleriyle, camileriyle okullarıyla, gezdiğimiz alanlarıyla ve otoparklarıyla bu anlamda çok gelişmiş bir proje" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın Toplu Konut İdaresi "TOKİ" ile çok yakın diyalog içinde olduğunu vurgulayan Turan, zaman zaman birbirlerini iş için zorladıklarını fakat bu dertlenmelerin sayesinde çok güzel ve başarılı bir projenin ortaya çıktığını belirtti.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da bitme aşamasına gelen Kentsel Dönüşüm alanının da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, " Kentsel Dönüşüm projesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Uşak ilkler ve Âşıklar diyarı, eski tabakhane bölgesi olan alandan ortasından 9 sele deresi diye tabir ettiğimiz tabakhane sektörünün kullandığı çok kirli bir şekilde suyun aktığı bölgeydi. Şimdi 2 yıllık bir çalışmanın ardından 1051 konut, 923 iş yeri peyzaj düzenlemesi ve her şeyiyle güzel. Uşak'ımızın yeni merkezini inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yeni Uşak'ın yeni merkezi tamamıyla hazır yılsonuna kalmadan sosyal ve ticari hayat başlayacak. Uşak Belediyemizi ve Defterdarlığımızın ihalesi de bu bölgede yapılacak akabinde yeni merkezinde yerini alacak. Hükümetimizin özellikle Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği oldu. Hükümetimizin en büyük yatırımların belki de en büyüğü 450 milyon bedelli bir yatırımdı. İlimizin çevresi değişti. Her şeyiyle mükemmel bir hale geldi" dedi.

TOKİ Başkanı Turan, Kentsel Dönüşüm alanı parkı içerisine yapılan spor aletlerini de incelemeyi ihmal etmedi.

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