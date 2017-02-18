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Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak

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Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak
Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesine 102 adet konut yapacağını...

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesine 102 adet konut yapacağını müjdesini verdi.

TOKİ Boğaziçi Beldesinde konut yapacak. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, TOKİ tarafından yapılacak olan konutlarla ilgili şu bilgileri verdi; "Beldemiz Yazlık Mahallesine TOKİ tarafından 102 adet konut yapılacak. Bunun yanı sıra 1 adet dükkanlı ticaret merkezide yapılacak. Yapılacak olan konutların ihalesi 13 Mart günü yapılacak olan ihale sonunda sözleşmenin imzalanması ile birlikte çalışmalar 10 gün içinde başlayacak ve 400 günde konutların yapımı tamamlanacak. TOKİ Konutlarımızın şimdiden hayırlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Boğaziçi Beldesinden TOKİ konutu alanlar 2018'de konutlarına kavuşmuş olacak.

Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak

Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak

Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak

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