TOKİ mağdurları mitingleri bekliyor

Sarp Grup tarafından 2013 yılında inşa edilmeye başlanan ve bitirilemeyen 422 konut projesi, hak sahiplerini ve işçileri mağdur etti. İşçiler ve hak sahipleri miting için Samsun'a gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırımı'ı bekliyor.

2013 yılında yapımına başlanan Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nda yüklenici firma Sarp Grup'un iflasının mahkemece verilmesi üzerine, 422 konut sahibi ve işçiler ortada kalmıştı. Önce konut sahiplerinin başlattığı eylem sürecine önceki gün de işçiler dahil oldu. "Adli makamlardan iflasımızı değil, iflasımızın ertelenmesini istedik" diyen yüklenici firma Sarp Grup'ta çalışan işçiler maaş isyanı başlattı. Konut sahipleri de yeniden ihale edilmesi gündemde olan inşaat için bankaya aylık olarak ödedikleri taksitlerin 'ihale olana veya inşaat bitene kadar' durdurulmasını istiyor.

TEDİRGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bu konuda birçok kez bir araya gelen ve inşaat alanına giderek eylem yapan hak sahipleri, Sarp Grup'un güvenliğine takılmış, daha sonra Sarp Grup'un geri adım atması üzerine evlerinin yapımını görmüştü. Şimdi ise inşaatta tam bir sessizlik var. Konut sahipleri inşaat alanından malzeme çalınabileceğini düşünüyor hatta sarhoşlar yada tinerciler tarafından evlerin 'yuva haline' gelmesinden korkuyor. İçeride milyon TL değerinde inşaat malzemeleri var. Birçok binada kapılar takılı, parkeler ve mutfaklar yapılmış hatta camlar bile takılmış halde. İnşaatın yüzde 73'ü bitmiş görünüyor. Hak sahipleri ise bu kadar işçiliğin harap edilmesinden dolayı tedirgin bekleyişleri sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

VE YILDIRIM BEKLENİYOR

İnşaatın tamamlanması için Samsunlu siyasilerle görüşmek için yönetim oluşturan hak sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Samsun'a gelmesini bekliyor. 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği referandumu için Samsun'a gelmeyi ve vatandaşla buluşmayı programına dahil eden Erdoğan ve Yıldırım'a, hak sahipleri pankart açarak veya görüşme talebinde bulunarak, şikayetlerini dile getirmeyi planlıyor. 625 günlük iş süresinde tamamlanmayan TOKİ'nin 'Samsun'da yaptığı rezalet inşaat’ olarak ülke gündeminde yerini alan Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nda hak sahipleri 'aylık olarak ödenen taksitlerin ihale edilene ve inşaat bitene kadar' durdurulmasını istiyor.

KONUT SAHİPLERİNDEN

MAİL VE MESAJ YAĞMURU

'Yüklenici firmayı' şikayet etmek üzere Külliye'ye gitmeyi planlayan, sosyal medya aracılığı ile gruplar oluşturan konut sahipleri, birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a ve TOKİ'ye, firmanın iş yapmadığını BİMER ve CİMER üzerinden bildirmişti. TOKİ de gelen yoğun taleplere Aralık 2016'da teslim edileceği mesajlarını atmıştı. O süre de doldu TOKİ mesajını yeniledi ve 'Ön görülen iş bitim tarihi 01.05.2017'dir" dedi. Şimdi mahkeme Sap Grup'un iflasını verdi, TOKİ de Sarp Grup'un hak edişini durdurdu. İnşaatın ne zaman biteceği ise merak konusu oldu.