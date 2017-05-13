Toki’den Türkiye’nin Kuzey-doğu Hattına 144 Kilometrelik Duvar

Suriye sınırından kontrolsüz geçişlerin önlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde 688 kilometre uzunluğunda duvar...

Suriye sınırından kontrolsüz geçişlerin önlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde 688 kilometre uzunluğunda duvar inşa eden TOKİ, İran sınırında yapacağı 144 kilometrelik duvarın ihalelerini tamamladı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, projeyle ilgili olarak, Iğdır ve Ağrı illerinde toplamda 144 kilometrelik sınır duvarı inşa edeceklerini belirterek, "Ağrı ve Iğdır arasında yapılacak duvarın yanına aynı uzunlukta bir de yol inşa edileceğiz. 5 ayrı etap halinde inşa edeceğimiz duvarın ihale işlemlerini tamamladık. Şu anda inşa faaliyetleri için şantiye mobilizasyonu ve yer teslimi çalışmalarını yapıyoruz. Etap etap yapılacak inşaatın ilk bölümünü ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kapılarda kurşungeçirmez camlar bulunacak"

Duvar boyunca 15 kapı inşa edeceklerini söyleyen Turan, "Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Kapılarda üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Duvarı da taşınabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. İnşa sürecinin tamamı da yerli sermaye" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar süratle devam ediyor"

Suriye sınırında inşa edilen duvar hakkında da bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Hatay'dan başlayan 688 bin 240 metre uzunluğunda Fiziki Güvenlik Duvarı, 692 bin metre uzunluğunda yol, kapı, kule gibi hizmetlerin yapımını ihale etmiş durumdayız. Eylül 2016 da başlayan bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 770 milyon sözleşme bedeli olan toplam 30 ihale gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda mayın da temizlendiği için güvenlik açısından zor ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarımız sürdürüyoruz. Şanlıurfa sınırında ise 48 bin metrelik alanın geçici kabulü yapılmış, Hatay sınırında da 41 bin metre uzunluğundaki alan geçici kabul aşamasına getirilmiştir. Diğer alanlarda da süratle çalışmalar devam etmektedir."

"Duvarı yarın başka bir yere taşıyabilecek şekilde inşa ediyoruz"

Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerine jiletli tel de çekildiğini ve örülen sınır duvarının "portatif" olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti, "İmal ettiğimiz duvarlar 3 metre. Beton duvarın üzerinde 1 metre jiletli tel olmak üzere toplam 4 metre yüksekliğinde. Duvarın kalınlığı 30 santimetre. Duvarı yarın başka bir yere taşıyabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz" diye konuştu.

Yol ve kule inşaatı

Duvar haricinde yol ve gözetleme kulesi de inşa ettiklerini belirten Turan, "Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde 6 il sınırında toplam 4 metre yüksekliğinde 511 bin 794 metre uzunluğunda duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı imalatı yapıyoruz. Şimdiye kadar Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak il sınırlarında 290 kilometrelik duvar yapımının inşaatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 221 kilometrelik kısmının da inşaat çalışmaları devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.