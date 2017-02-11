  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Toki’den Van’a ’Cazibe’ Merkezi

» »
Toki’den Van’a ’Cazibe’ Merkezi
TOKİ Başkan Ergün Turan, yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin ilçeye ticari anlamda da katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu proje,...

TOKİ Başkan Ergün Turan, yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin ilçeye ticari anlamda da katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu proje, Erciş'in kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Van'ın Erciş ilçesine inşa edilen yeni ticaret merkezinin, tamamlandığında ilçenin ekonomik anlamda canlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. TOKİ Başkan Ergün Turan, Erciş'teki ticaret merkezi projesi hakkında yaptığı açıklamada, yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin ilçeye ticari anlamda da katkılar sağlayacağını söyledi.

Kurulması planlanan ticaret merkezinin, kentin ticaret hayatına sağlayacağı büyük katkının yanı sıra şehir insanı için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturacağını belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"408 dükkan ve 48 ofisin yer alacağı ticaret merkezinin toplam inşaat alanı yaklaşık 33 bin metrekareyi kapsıyor. Mevcut caminin etrafına kurulacak çarşı niteliğindeki yapının etrafında 4 konak yer alacak. Ticaret merkezinin zemin katları dükkanlara ayrılırken, üst katları ofis olarak kullanılacak. 500 araçlık kapalı otoparkı ile ziyaretçilere park kolaylığı sağlayacak olan merkez, mimarisiyle de farklılaşıyor. Yerel mimari çizgiden ilham alınarak tasarlanan ticaret merkezinde yöresel mimari, yapı elemanlarından da yararlanılıyor."

Ticaret merkezinin geleneksel mimari tarzda tasarlanacağını aktaran Turan, buraya toplanacak dükkan ve ofisler sayesinde, yaşanan deprem sonrasında aksayan ilçenin ekonomik akışının yeninden hareketleneceğini vurguladı.

Turan, Erciş'teki projenin, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı "Cazibe Merkezleri Programı"na da katkı sağlayacağını belirterek, "Erciş coğrafi konumu ile bugün doğunun batıya açılan kapılarından birisidir. Özellikle İran'dan Ortadoğu ülkelerine giden transit yol buradan geçmektedir. Ağrı, Bitlis ve Van karayolları Erciş üzerinden geçmektedir. Tarihi itibarıyla da Erciş, uzun yıllardır ticaret alanında kadim bir geleneğe sahiptir. Bu proje, Erciş'in kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Toki’den Van’a ’Cazibe’ Merkezi

Toki’den Van’a ’Cazibe’ Merkezi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek Devam Ediyor11 Şubat 2017 Cumartesi 13:23
  • Bakan Elvan, “Malatya Sanayisinin Şahlandırma Döneminin Geldi”11 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Ateş, “İstanbul’da Bir Deprem Bekleniyor, Fakat Zamanı Belli Değil”11 Şubat 2017 Cumartesi 13:08
  • Kayseri Yum-bir Başkanı İbrahim Afyon:11 Şubat 2017 Cumartesi 13:03
  • 70 Metrelik Sondaj Çukuruna Düşen Yavru Köpek Kurtarılmayı Bekliyor11 Şubat 2017 Cumartesi 12:53
  • Bakan Ahmet Arslan: "Çanakkale Köprüsü Prestij Projelerden Biri"11 Şubat 2017 Cumartesi 12:48
  • Dbp Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Van’da11 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadınlar Göç Yolunda Projesini Anlattı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Özgecan Filminin İmzaları Atıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:03
  • El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi11 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti