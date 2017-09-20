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Tok’tan Hacılara Kur’an-ı Kerim Ve Bayrak

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Tok’tan Hacılara Kur’an-ı Kerim Ve Bayrak
İkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem dualarını alıyor...

İkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem dualarını alıyor hem de onlara Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye ediyor.

Başkan Erdoğan Tok, İlkadım ilçesinden kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getirenleri evlerinde ziyaret ediyor. Hacdan dönen hacıların evlerine konuk olarak, "hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Tok, ziyaretlerde ev sakinlerinin yakın ilgiyle karşılaşıyor. Tok, hacılardan kutsal topraklarda yaşadıkları anıları dinliyor.

Hacı olma bahtiyarlığına erişen hacılar ise hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkürlerini sunarak, kendilerini ziyarete gelen belediye heyetine zemzem suyu ve hurma ikramında bulunuyor.

Hacdan Dönen Şehit Burak Zor'un ailesine ziyaret

Bir önceki belediye başkanlığı döneminden itibaren her yıl hacıları evlerinde ziyaret ettiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Hac vazifelerini yerine getirerek dönen hemşehrilerimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret ediyoruz. Bu yıl ilk ziyaret ettiğimiz hacılarımız Iğdır Şehidimiz Burak Zor'un anne ve babası oldu. Şehit ailemize hem Türk bayrağımızı hem de Kâbe motifli Kur'an-ı Kerim hediye ederek hasbıhal ettik. Ardından ilçemizde ikamet eden hacılarımızı ziyaret ederek hediyelerimizi sunduk. Hacılarımızı bu kutsal görevi yerine getirdikleri için tebrik ediyor, "hayırlı olsun" dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

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