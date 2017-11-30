Tok’tan Vatandaşlara Teşekkür

Vergi ödemeleri için belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşılayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde...

Vergi ödemeleri için belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşılayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde en büyük pay sahibinin vatandaşlar olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan Tok, emlak ve çevre temizlik vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür etti. Başkan Tok, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini söyledi.

Emlak servisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tok, 2017 yılı emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemesi için belediyeye gelen vatandaşlarla görüştü. Tok, veznede vergi ödemesi yapan mükelleflere teşekkür etti.

"Vergiler hizmete dönüşüyor"

Hizmetlerde en büyük payın vergilerden sağlanan kaynaklar olduğunun ifade eden Başkan Erdoğan Tok, "Vergi ödemeleri hususunda hassasiyet gösteren duyarlı vatandaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Vergi ödemek, bir vatandaşlık görevidir. Bu görevi layığı ile yerine mükelleflerimizin belediye olarak yaptığı hizmetlerde ve projelerde büyük payı vardır. Ödenen vergiler daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.