Tolgay Arslan: “6-7 Olabilirdi”

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan, Galatasaray karşısında çok pozisyona girdiklerini belirterek, "Sonuç 3-0 ama maça bakarsak 6-7 olabilirdi....

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan, Galatasaray karşısında çok pozisyona girdiklerini belirterek, "Sonuç 3-0 ama maça bakarsak 6-7 olabilirdi. Çok pozisyon kaçırdık" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Tolgay Arslan, "Sonuç 3-0 ama maça bakarsak 5-6-7 olabilirdi. Çok pozisyon kaçırdık. En önemlisi iyi bir maç oynadık. Üç puanı hak ettik. Kaçan pozisyonlar oldu ama kendimize güvendik daha çok pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Dusko'nun sağ ayağıyla nasıl gol attığını galiba yarın konuşmamız gerekiyor. Herkesi tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İkinci yarıda erken golü bulduklarını belirten Arslan, "Bu sene Türkiye'nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu gösterdik. Şimdi 3 maçımız kaldı. Umarım onları da alarak ilk yarıyı iyi bitiririz" diye konuştu.

"Birkaç saniye kendimi kaybettim"

Gomis ile girdiği pozisyonda yer kalmasının hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, "Ne oldu ben de bilmiyorum. Birkaç saniye kendimi kaybettim. Devre arasında hocamız oynayabilir misin diye sordu. Evet 15-20 dakika daha oynarım dedim. İkinci yarı zaman zaman pek göremedim. Sanki gözüme su girmiş gibi gördüm. Mecburen oyundan çıkmam gerekti" diye cevap verdi.

"İyi bir takım olduğumuzu gösteriyor"

Takımda herkesin her pozisyonda oynayabildiğini ifade eden Arslan, "Bazen Atiba oyuna girdi, 1-0'dan sonra ben daha defansif kaldım. Sarı kartı görünce yine öne çıktım. Herkes her yerde oynadı. Talisca sonradan girdi. Ama bu da bize alternatifimiz olduğunu ve iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.