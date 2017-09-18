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Tolgay Arslan: "İnşallah Bu Sene Saraçoğlu Şanssızlığımızı Kırarız"

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Tolgay Arslan: "İnşallah Bu Sene Saraçoğlu Şanssızlığımızı Kırarız"
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Şükrü Saraçoğlu'ndaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirterek, "Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz...

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Şükrü Saraçoğlu'ndaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirterek, "Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İnşallah bu sene kırarız onu" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Tolgay Arslan, "Zor olacağını biliyorduk ama iyi maç çıkardık. Derbiye iyi hazırlanacağız, inşallah iyi sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

"Üç tane önemli maçımız var, onları geçersek başarılı oluruz"

Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Arslan, "Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İnşallah bu sene Saraçoğlu şanssızlığımızı kırarız. Çalışmamız gerekiyor. İyi gidiyoruz ama bu 3 puanı getirmez. Her hafta iyi çalışmamız gerekiyor. Takım iyi gidiyor, herkes çok iyi çalışıyor. Aile ortamı var. Üç tane çok önemli maçımız var. Onları iyi geçersek bu sene başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Milli forma benim için hayal"

A Milli Takım'da oynayıp oynayamayacağı hakkında gelen bir soruya ise Tolgay, şöyle cevap verdi:

"Oynayabileceğim. Avukatımla her hafta konuşuyorum. Milli formayı giymek benim için hayal. Sabretmem gerekiyor. İnşallah bir gün o formayı giyerim."

"Vodafone Park'ta kaybetmek istemiyoruz"

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Leipzig ile oynayacakları karşılaşma hakkında ise Tolgay Arslan, "Vodafone'da kaybetmek istemiyoruz. Leipzig'i çok iyi tanıyorum. Çok güçlü ve koşan bir takım. Sistemli takım. Şu anda o maçı düşünmek yanlış. Çok önemli derbimiz var. İyi bir sonuç alırsak Leipzig'i konuşuruz" diye konuştu.

"FIFA reddederse CAS'a gideceğiz"

A Milli Takım konusunda FIFA'nın kendilerini reddetmesi halinde CAS'a gideceklerini açıklayan başarılı futbolcu, "Lucescu ile daha görüşemedik ama birkaç kişi aradı Milli takımdan. Yüzde 90 oluyor diyor avukat. Artık FIFA'nın kararı. Bizi reddederlerse CAS'a gideceğiz. Büyük ihtimalle CAS'ta kazanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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