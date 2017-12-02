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Tolgay Arslan Korkuttu

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Tolgay Arslan Korkuttu
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı derbi mücadelesinde Gomis ve Tolgay'ın çarpışarak yerde kaldığı pozisyonda siyah-beyazlı oyuncu kısa süre...

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı derbi mücadelesinde Gomis ve Tolgay'ın çarpışarak yerde kaldığı pozisyonda siyah-beyazlı oyuncu kısa süre hareketsiz olarak yerde kaldı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geldiği mücadelede siyah-beyazlı oyuncu Tolgay Arslan, korkuttu. Mücadelenin 17. dakikasında Galatasaraylı oyuncu Gomis ve Tolgay Arslan çarpıştı. Tolgay'ın yerde kaldığı pozisyonda sağlık görevlileri deneyimli oyuncuya müdahale etti. İkili karşılaşmanın 45+1. dakikasında pozisyon tekrarlarcasına yerde kalınca başarılı oyuncu Tolgay, kısa süre hareketsiz yerde kaldı. Tolgay, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna geri döndü.

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