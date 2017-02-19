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Tolunay Kafkas: “4 Galibiyet Ve 2 Beraberlik Bize Yeter”

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Tolunay Kafkas: “4 Galibiyet Ve 2 Beraberlik Bize Yeter”
Beşiktaş deplasmanında mağlup olan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında "Kümede kalmak için...

Beşiktaş deplasmanında mağlup olan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında "Kümede kalmak için 4 galibiyet ve 2 beraberlik bize yeter" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş'ın haklı bir galibiyet aldığını vurgulayan Kafkas, "Aslında fazla adamla savunup hızlı hücum yapmak istedik. Bence beklediğimden daha iyi hücuma çıktık ama savunma yapamadık. Beşiktaş ile oynamak çok zor. Çok güçlü bir takım. Bizimle Beşiktaş arasında çok büyük fark var. Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Ben yine de oyuncularımı kutluyorum. Kazanmış olduğu haklı galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben kümede kalmanın hesabını yapıyorum"

Ligde kimin şampiyonluğa yakın olduğu sorusu sorulan Tolunay Kafkas, "Kimin şampiyon olacağı beni ilgilendirmiyor. Ben Akhisar'ın teknik direktörüyüm ve nasıl kümede kalırım onu hesaplıyorum" cevabını verdi. Ligin alt sıralarındaki takımların çıkışta olduğunu da söyleyen Kafkas, "Biliyorsunuz sadece Kayserispor değil, Adanaspor, Gaziantepspor, Rizespor ve Alanyaspor gibi alt taraftaki takımların çıkışı var. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la deplasmanda oynadık. 13 maçımız kaldı. 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırsak ligde kalırız. İlçe takımıyız ve kümede kalmak istiyoruz. Belli bir bütçe ile hareket ediyoruz, borcumuz yok. Böylesine düzgün yönetilen bir takım var ortada ve Allah da bizi mahcup etmez, takımı ligde tutarız" diyerek sözlerini noktaladı.

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