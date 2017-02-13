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Tombala Oynayan 83 Kişiye 18 Bin 841 Lira Ceza Kesildi

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Tombala Oynayan 83 Kişiye 18 Bin 841 Lira Ceza Kesildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından tombala oynandığı belirlenen bir derneğe yapılan baskında 83 kişiye toplam 18 bin 841 TL idari para cezası kesildi,...

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından tombala oynandığı belirlenen bir derneğe yapılan baskında 83 kişiye toplam 18 bin 841 TL idari para cezası kesildi, 3 yoklama kaçağı yakalandı

Yapılan açıklamaya göre; İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokakta daha önce de kumar konusundan işlem yapılan derneği takip eden polis ekipleri, yine tombala tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi. Dün gece aynı yerde yapılan aramada, iş yeri içerisinde bulunan 1 adet kamera, 1 adet fan, 1 adet tombala makinası ile 1 adet amatör el telsizi muhafaza altına alınırken, tombala oynayan 83 şahsa kumar oynamaktan ayrı ayrı 227 TL olmak üzere toplam 18 bin 841.TL.idari para cezası uygulandı. Belirtilen yerde kumar oynattığı tespit edilen O.B. isimli şahıs hakkında Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

3 Yoklama kaçağı da yakalandı

Ayrıca bahse konu yerde bulunan şahısların yapılan GBT sorgulamasında 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek ilgili birime teslim edildi.

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