Tonya Kaymakamı Mengi’ye Bylock Tutuklaması

Trabzon'un Tonya ilçesi Kaymakamı Halit Mengi, Samsun'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak Samsun'a getirilen Tonya Kaymakamı Mengi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanarak ceaevine gönderildi.
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