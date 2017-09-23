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Tonya Kaymakamı Mengi’ye Bylock Tutuklaması

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Tonya Kaymakamı Mengi’ye Bylock Tutuklaması
Trabzon'un Tonya ilçesi Kaymakamı Halit Mengi, Samsun'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında...

Trabzon'un Tonya ilçesi Kaymakamı Halit Mengi, Samsun'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak Samsun'a getirilen Tonya Kaymakamı Mengi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanarak ceaevine gönderildi.

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