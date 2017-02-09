'Topal Osman Ağa' belgeseline tepki

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, bir televizyon kanalında yayınlanan belgeselde milli mücadele dönemi kahramanlarından Yarbay Gazi Osman Ağa’ya yönelik haksız söylemler yer aldığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

TRT BELGESEL HAKSIZLIK YAPMIŞTIR

Söz konusu programda Osman Ağa’ya yönelik, “Tuzakçı, katil, cahil” ifadelerinin kullanıldığını, bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Başkan Aksu, “Kurtuluş mücadelesine iki gönüllü alayla katılan Osman Ağa ve arkadaşları, beş bin kişiyle gidip 250 kişiyle dönmüştür. Giresunlu gönüllü alayların tarihi mücadelesini ve komutanı Osman Ağa’nın vatan savunması için yaptıklarını görmezden gelip, somut dayanağı olmayan karalamalar yapmak ve bu yayını devletin kanalı TRT Belgesel'de yayınlamak haksızlık ve saygısızlıktır. Kanalın yöneticilerinin derhal bu konuda açıklama yapmasını bekliyorum. Bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Topal Osman’ın koltuğunda oturan belediye başkanı olarak bu saygısızlığı yapanların peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.